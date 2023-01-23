『90‘s NIKE 銀タグ ナイロントラックジャケット XL ビックサイズ 薄手【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 20時 00分に出品され03月23日 20時 00分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在87件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 この度は数あるショップの中から当方の商品をご覧頂き、誠にありがとう御座います。

以下の説明文をお読みになり、ご購入を検討下さい！『合わせてプロフィールもご覧下さい』



フォロー割、まとめ割り等御座います（プロフィール記載）



☆商品の説明☆

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90‘s NIKE NYLON JACKET

大きいサイズをお探しの方に！

アームホールが太く、オーバーサイズコーデに！

フロントファスナー持ち手破損（画像8）着用には問題ございません



商品状態：目立つ汚れ無し

brand：NIKE

size：XL

color：レッド＆ブルー

素材： NYLON

生産国：Malaysia

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（実寸サイズ）（cm）

着丈：68

肩幅：ラグラン

身幅：70

袖丈：ラグラン 86 （襟元〜袖口）

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Tシャツ出品▶️ #fw・アウター



実寸に関しまして平置きで行っております。

多少の誤差が御座いますので参考程度でお願い致します。

お手持ちの洋服で採寸と合わせてご確認下さい。



他でも販売を致しております、売り切れ、欠品の際はキャンセル頂く場合も御座いますのでご了承ください



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カラー···ブルー



カラー···レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90‘s

NIKE

銀タグ ナイロントラックジャケット XL

ビックサイズ 薄手