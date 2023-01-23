『marmot GORE-TEX【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 17時 47分に出品され04月01日 17時 47分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在835件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品で購入後通勤で使用。



擦れるのが嫌でバックパックを背負ったりすることはなかったので、表面はとても綺麗で使用感を感じないくらいです。



内側の首周りには使用感ありますが、

潔癖症なので常に清潔にしてあります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マーモット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ marmot

GORE-TEX