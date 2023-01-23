『【プレミア品】関西学院大学 アメフト部 Fighters 公式ジャージ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 20時 58分に出品され05月04日 20時 58分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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関西学院大学 アメリカンフットボール部 Fighters

公式ジャージ 上下セットMサイズ（非売品）



背面は表面と同じ紺色で無地、内面はフード部分が黄色、それ以外の部分が紺色で裏起毛になっております。



上下どちらともポケットがございます。



アンダーアーマー製で細部までしっかりとした作り込みです。



Figtersファンの方はぜひお買い求めください。





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甲子園ボウル 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>アメリカンフットボール>>>ボール 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アンダーアーマー