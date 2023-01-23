『PORTER＿ SHELL TOTE(L)＿ポーターガールシェルトートネイビー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 06時 08分に出品され03月05日 06時 08分に終了予定です。即決価格は13,990円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 状態は展示未使用品。SHELL(シェル)シリーズのトートバック(L) ネイビーカラーです。少し光沢ある上品なナイロンツイル素材は丈夫で色合いが可愛いく、A4も余裕で収納できるサイズですのでオンオフにも活用できる一品だと思います。状態の受け取り方は個人差ありますので、各側面からの写真を必ずご確認下さい。





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■モデル

PORTER / SHELL / TOTE BAG(L)



■カラー

ダークネイビー(Dark Navy)



■素材

表：ナイロンツイル（裏面：ソフトPVC加工）

裏：ナイロンツイル（裏面：アクリルコーティング）

付属：牛ステア（コンビネーション鞣し）



■サイズ

W320 / H320 / D170





上品で落ち着いた色合いのミリタリーカラーを取り入れ、女性にとっての使いやすさにこだわったレディースカジュアルシリーズ「PORTER GIRL SHELL（シェル）」です。海外のアウトドアメーカーが作るミリタリーラインに見られる色合いをモチーフにした、落ち着いたトーンのカラーリングと軽量なパーツ使いが特徴です。



メイン素材のナイロンツイル生地には透明感と光沢のあるミラコスモ®︎糸を使用しています。生地の裏面には柔らかな仕上がりになるPVC加工を施すことで、手触りの良い風合いをキープしつつも水滴が中に染み込みにくくしました。女性が普段使いしやすいサイズ感や開閉が滑らかなビスロンファスナー、長くて掴みやすいファスナー引き手など、ポーターらしいディテールもポイントです。全型共通でリップなどを収納するのに便利なポーチが付属します。

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※気になる箇所はお気軽に質問ください採寸・写真追加致します。



















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カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PORTER＿

SHELL

TOTE(L)＿ポーターガールシェルトートネイビー