『OAKLEY 00s Y2K ポロシャツ センターロゴ 2XL テック 菅田将暉【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 04時 51分に出品され03月31日 04時 51分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 OAKLEY（オークリー）のポロシャツです。

ポリエステル素材で、この季節にぴったりのサラッとした着心地です。

菅田将暉さんも着用されていたセンターロゴタイプ、バックの首元にはOAKLEYの文字が入っています。

カラーは黒、サイズは2XL。ビッグサイズでゆるく着こなしていただけます。

お好きな方、この機会にいかがでしょうか。



●サイズ：表記 2XL

身幅 62cm

着丈 75cm

平置きで測っています。素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●状態：

目立ちませんが、左裾付近に３箇所ピンホールがあります。また、【画像7】のように内タグが切り取られています。当方素人のため、細かい汚れやほつれはご了承ください。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



●その他、注意事項：

自宅マンションにて保管していました。発送時、圧縮させていただく場合がございます。すり替え防止のため、購入後の返品返金はご遠慮ください。





カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: オークリー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ OAKLEY

00s

Y2K

ポロシャツ

センターロゴ

2XL

テック

菅田将暉