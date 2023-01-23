『シャネル マトラッセ フォンケース チェーンウォレット キャビアスキン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 04時 26分に出品され03月17日 04時 26分に終了予定です。即決価格は232,200円に設定されています。現在818件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ベージュ



素材···本革



シャネル

商品タイプショルダー

サイズW:17.5×H:11.5×D:5.5

色ベージュ

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シャネル マトラッセ・キャビア・チェーンウォレットラグジュアリーな王道デザインの『マトラッセ・キャビア・チェーンウォレット』

フラップ開閉とファスナー開閉式の収納スペースにわかれている機能的なデザイン。

ファフナーポケットやカードスロットもセットされています。

普段持ち歩く必需品の収納に便利なサイズ感で、背面にもスリットポケットが付いていますので用途によって分けて収納できます。

高級感溢れるキャビアスキン素材を使用しており、末永くご愛用いただける一品です。





一度だけ近所の散歩に使用しましたが、1時間程度だったため気になる汚れも傷もありません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

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