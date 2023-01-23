『新品未使用 mont-bell ネージュダウンパーカー ブルーグリーン サイズM【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 04時 42分に出品され04月24日 04時 42分に終了予定です。即決価格は22,500円に設定されています。現在425件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚠️こちらの商品は新品未使用ということもあり11月30日までに売れなければ出品を停止する予定ですので購入検討の方はなるべくお早めに購入をおすすめします。即購入の方はお気持ち程度のお値下げ可能です！





新品未使用タグ付き



店舗購入



mont-bell



ネージュダウンパーカー



サイズ L



カラー ブルーグリーン



スガさんも着用してたカラーで在庫がかなり少ない商品になっています。



ゆったりサイズのMで175センチのメンズが着用してピッタリくらいでしたので記載はウィメンズですがメンズの方がおすすめです。



汚れ・破れ・臭いなど···なし



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品未使用 mont-bell

ネージュダウンパーカー

ブルーグリーン

サイズM