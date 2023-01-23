『❰6239❱ フルセット 訪問着 袋帯 帯締め 帯揚げ 正絹 着物【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 01時 32分に出品され04月01日 01時 32分に終了予定です。即決価格は16,984円に設定されています。現在633件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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❰6239❱ 「４点フルセット」

(着物、帯、帯揚げ、帯締め)





丈 164㎝ (肩から裾まで)

裄 66㎝ (縫い込み 約4㎝)

袖 49㎝

(前幅23㎝ 後幅30㎝)



素材…正絹

仕立…袷 １０月〜５月



訪問着 くすみコーラルレッド系

難なし、美品です

【必ずご覧くださいプロフィール】



帯 袋帯

長さ432㎝、幅31㎝

使用感ほとんどなく美品です



帯揚げと帯締めは細かな検品をしておりません。使用に問題ない程度の汚れやキズはあるものとお考えください

気になる方はご遠慮ください







☓値下げ交渉はしていません



☓お色味や状態に繊細な方はご遠慮ください

端末により見え方異なります

中古のお品です





kimonohachi



身丈(肩山から)...160〜164cm



結婚式

お宮参り

七五三

入園式

卒園式

入学式

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お見合い

お呼ばれ



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フルセット 訪問着 袋帯 帯締め 帯揚げ 正絹 着物