『❰6239❱ フルセット 訪問着 袋帯 帯締め 帯揚げ 正絹 着物【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 01時 32分に出品され04月01日 01時 32分に終了予定です。即決価格は16,984円に設定されています。現在633件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|未使用に近い
Y1736◇美品 正絹 唐花 仕付け糸付 手縫い トールサイズ 訪問着 着物
¥ 11635
美品 作家落款入り 未使用訪問着4点セット 未使用帯揚げ 帯締め 未使用袋帯
¥ 11570
丸帯 鶴 渦巻模様 金彩 銀彩 グリーン 着物 103a d
¥ 10296
akmx38kx279 美品 加賀友禅 押田 正義 監修 一つ紋 正絹 色無地
¥ 7644
冬到来！【週末セール開催】着物 道中着 正絹 裏付き おしゃれな柄 訳あり ③
¥ 7410
Herlipto 浴衣 suisaibana rose
¥ 10400
美品 ３点セット 総絞り 金駒刺繍 着物 成人式 振袖・長襦袢・袋帯 4703
¥ 43120
松竹梅 華紋 袋帯 イエロー系 着物 041w
¥ 7176
L 格安 リメイク用 まとめ売り 着物 10点 浴衣 コーマ 反物 有松絞り
¥ 9282
⚫︎mk-1311 振袖 金駒刺繍 身丈170 裄66.5 ★11-26
¥ 9425
専用ページ結城紬 正絹 やまとゴールドラベル 茶系 広衿 袷 着物 k-9508
¥ 7589
M2783【着物と帯 京月花】■アンティーク縞模様に花柄西陣織正絹名古屋帯九寸■
¥ 9204
◆おふく◆さざれ英 ゆったりサイズ洗える夏長襦袢 夏着物 10
¥ 8580
付下げ 美しい華模様 鳳凰 刺繍柄 金糸 薄湊鼠色 縮緬 K-3777
¥ 11900
本場大島紬 横双 花柄模様 証紙付 椿 KK-1519
¥ 9126
成人式振袖に レース銀刺繍黒バッグとビジュー厚底草履 緑金黒 ゴスロリ 卒業式袴
¥ 10250
付下げ 牛首紬 石川県指定無形文化財 南天 草花模様 暈し 茅色 K-3797
¥ 22900
Y4633 花籠 お洒落 袋帯 正絹 きつね色
¥ 10842
落札価格16984円
633 入札履歴
終了
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