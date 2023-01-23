『wism別注 ancellm ダメージスウェット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 18時 50分に出品され03月08日 18時 50分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在498件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 wism別注のアンセルムのダメージスウェットになります。

フロントの左下辺りに刺繍が入ります。



【状態】

着用は1回のみですが、もともとダメージ加工がされています。



【カラー】

ピンク



80s

90s

ヴィンテージ

リバースウェーブ

ennoy エンノイ

スタイリスト私物

stein

homies rat

standard rat

store slip

midorikawa

Ryotakashima

unused アンユーズド

SUNSEA サンシー

URU ウル

YOKE ヨーク

COMOLI コモリ

AURALEE オーラリー

yaeca ヤエカ

doublet ダブレット

universal products ユニバーサルプロダクツ

1LDK ワンエルディーケー

wism ウィズム

steven alan スティーブンアラン

レショップ

isness イズネス

graphpaper グラフペーパー

supreme シュプリーム

KUON クオン

GODGODTOWN





肩幅···59cm

身幅···62cm

袖丈···61cm

着丈···68cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アンセルム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ wism別注 ancellm

ダメージスウェット