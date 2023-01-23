『★希少★PHENOMENON フェノメノン ドローコード モッズコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 16時 19分に出品され03月29日 16時 19分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PHENOMENON（フェノメノン）のドローコードモッズコートになります。



ドローコードは三つ編みにして楽しんだりと遊びを効かせることができます。



10年以上前のなかなか出回っていない貴重な逸品、探されていた方は、早い者勝ちなので、ぜひこの機会にご検討ください。



カラー···ブルー



サイズ M

肩幅···56cm

身幅···63cm

袖丈···57cm

着丈···78cm



以下好きな方にオススメです。

BIG-O

ミスタージェントルマン

ソフトハイフン

スワッガー

swagger

シュプリーム

Supreme

ストリート

アンダーカバー

undercover

藤原ヒロシ

ソフ

グラフィティ

コラボ

エクスクルーシブ

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PALACE 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: フェノメノン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ★希少★PHENOMENON

フェノメノン

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モッズコート