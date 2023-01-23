『Apple AirPods Max シルバー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月28日 17時 09分に出品され04月28日 17時 09分に終了予定です。即決価格は17,858円に設定されています。現在744件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用は3回くらい、綺麗な状態です、角擦れもありません。使う機会が限りなく少なかった為、大事にしてくださる方にお譲りします。

音質、機能は問題ありません。

付属品完備

使用歴のある中古品という事をご理解の上ご購入下さい。



即購入OKです。

あくまでも個人販売でございますので、

ご理解をよろしくお願いします(*^_^*)

神経質の方や細かい所を気にする方はご遠慮ください！ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし