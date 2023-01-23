『【入手困難モデル☆ビッグプリント】ヒステリックグラマー ヒスガール スウェット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 18時 33分に出品され03月18日 18時 33分に終了予定です。即決価格は10,335円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 当店では 定番やコラボアイテム から 普段は目にしないようなブランド、デザインの服を厳選して揃えています。



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○ブランド



HYSTERIC GLAMOUR ヒステリックグラマー





○サイズ表記



L





○サイズ実寸（cm）



着丈：68

肩幅：56

身幅：59

袖丈：68





○カラー



ブラック ホワイト グレー 霜降り パープル イエロー





○素材



コットン





○購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品





○状態



USED





○発送



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g-4624 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヒステリックグラマー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【入手困難モデル☆ビッグプリント】ヒステリックグラマー

ヒスガール

スウェット