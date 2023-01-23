『Maison Margiela 22SS スウェット ロゴ刺繍 オーバーサイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 16時 04分に出品され04月12日 16時 04分に終了予定です。即決価格は16,008円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック



ブランド

Maison Margiela メゾンマルジェラ

マルタンマルジェラ



商品名

22SS スウェット S25550 メンズ コットン クルーネック 長袖 プルオーバー ロゴ刺繍 オーバーサイズ トレーナー



カラー

ブラック（フェードブラック）



サイズ

XS



型番

S50GU0188



状態

首元や袖先など

着用による少々色褪せがございます。

フロントに薄汚れが一部ございます。

ヴィンテージのような風合いがあり、かっこいい色落ちです。

ご検討の程よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Maison

Margiela

22SS

スウェット

ロゴ刺繍

オーバーサイズ