『Maison Margiela 22SS スウェット ロゴ刺繍 オーバーサイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 16時 04分に出品され04月12日 16時 04分に終了予定です。即決価格は16,008円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>トップス
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|XS(SS)
|ブランド:
|メゾンマルジェラ
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落札価格16008円
140 入札履歴
終了
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