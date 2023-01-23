『☆ 令和6年 青森県産 まっしぐら 玄米〈30kg〉【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 22時 59分に出品され03月08日 22時 59分に終了予定です。即決価格は9,295円に設定されています。現在930件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらは実家にて生産致しましたお米になります。



☆ 令和6年 青森県産 まっしぐら 玄米〈30kg〉です。





地元では多くの人に食べられているお米です。お米専用のダンボール箱にて発送させて頂きます。



北海道以外の離島には発送ができません。



食糧品ですので、神経質な方や気になる方は購入をご遠慮ください。



以上の事ご理解いただける方のみ購入してください。





よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>食品>>>米・雑穀・粉類 商品の状態: 新品、未使用