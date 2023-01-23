『☆ 令和6年 青森県産 まっしぐら 玄米〈30kg〉【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 22時 59分に出品され03月08日 22時 59分に終了予定です。即決価格は9,295円に設定されています。現在930件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|食品・飲料・酒>>>食品>>>米・雑穀・粉類
|商品の状態:
|新品、未使用
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【新米 予約】 宮城県登米市産 ひとめぼれ米 白米 30kg 環境保全米
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銀河のしずく 27キロ
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まる子さん専用 もち米３０キロ
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千葉県産コシヒカリ令和6年30㎏
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新米【10/6稲刈】 ヒノヒカリ 20kg
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★令和6年 新米 ひとめぼれ 20kg 秋田県産 産地直送★
¥ 9243
PR kiyo様専用 米20kg①
¥ 7410
新品未開封KOKUU グルテンフリー雑穀 300g×5袋
¥ 11049
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農家直販 減農薬令和6年 こがねもち もち米 新米 20キロ 玄米 白米も可
¥ 8667
落札価格9295円
930 入札履歴
終了
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