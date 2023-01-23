『ユニクロ2024年製シームレスダウンパーカー 黒 XL【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 13時 13分に出品され04月15日 13時 13分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大人気のシームレスダウンパーカー

サイズも人気のXL

カラー···ブラック



今年のモデルでタグはありませんが新品未使用品です

定価14900円



2023年モデルも出品してます



折り畳んで段ボールで発送いたします

新品未使用ですが理解ある方のみお願いいたします



カラー···ブラック



素材(詰め物)···ダウン



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ユニクロ2024年製シームレスダウンパーカー

黒

XL