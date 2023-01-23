『LIBERTE ベージュ L 撥水加工 シームレス ファイバーダウンブルゾン【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 20時 01分に出品され04月03日 20時 01分に終了予定です。即決価格は9,266円に設定されています。現在979件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】



国内正規

LIBERTE 撥水加工シームレス ファイバーダウンブルゾン



【商品説明】



定番のダウンにトレンドのシルエット！！ ダウンのような暖かさと 軽やかさが魅力のファイバーダウンを使用 厚手のスウェットやニットなど 幅広いアイテムにマッチする万能おすすめアウターです 合わせるアイテムを選ばず 幅広く着回しができ、毎シーズン大活躍間違いなし◎



【素材】



ポリエステル100％



【サイズ】



(M)：着丈：68 / 身幅：60 / 肩幅：47 / 袖幅：23 / 袖丈：65 / 袖口幅：10 / 裾幅：58



(L)：着丈：71 / 身幅：63 / 肩幅：49 / 袖幅：24 / 袖丈：66 / 袖口幅：11 / 裾幅：60 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ LIBERTE ベージュ L 撥水加工 シームレス ファイバーダウンブルゾン