『新潟コシヒカリ 20kg 特Aランク 白米 10kg×2 R5年産 NK2【お歳暮】』はヤフオクでから04月09日 18時 37分に出品され04月09日 18時 37分に終了予定です。即決価格は8,385円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 北陸新潟県産コシヒカリを白米で、本場米どころのお米を発送いたします （10kg×2）

グルメの皆様ご存じの通り 旨味 粘り ツヤ 食感 香り 全てが☆高水準☆高品質☆の代表銘柄米です

特Aランク使用、厳しい品質基準をクリアしており、高品質です。

創業から70年の老舗米屋の圧倒的実力、プロクオリティー&リピート率トップクラスの実績を誇る安心米をぜひ一度ご賞味ください



====お得な理由====

収穫時期に、コシヒカリの本場北陸を代表する米どころ新潟県の中でも産地を厳選限定し、特に良質なお米だけを直送入荷

創業70年の老舗が培ったノウハウを活かし最新設備 最高技術 最適精米で仕上げた逸品

新袋を使用しますが、袋のデザインは変更になることがあります



====容量について====

めいまい工房では5kg,10kg,20kg,24kg,30kg

の容量違いの商品を販売しております

#めいまい工房 でご検索ください



====保存について====

お米の保管温度は15℃以下が適しています

夏期は冷暗所に保管しお早めにお召し上がりください



====お届け時間について====

ご購入後の取引画面にて、午前中または21時までのおよそお届け時間をご指定できます

ただし、東北以北、沖縄県、離島はお届け時間のご指定ができません

なお発送後につきましては、お届け時間帯の変更等は対応できない場合がありますのでご了承願います



諸物価高騰の今、良質米をいつでも安心価格でご提供できるよう努めております

毎日食べる美味しいごはんで、お得感をぜひ満喫してくださいこの機会に！お待ちしております

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