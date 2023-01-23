『再値下！！マッキントッシュ ハンビー チェックコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月25日 19時 19分に出品され04月25日 19時 19分に終了予定です。即決価格は35,699円に設定されています。現在271件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 24SS NEW HUMBIEです。

素材はウールになっていますが、薄手なので通年着れるかと思います。



2回ほどの着用なので、汚れなどなく非常に綺麗な状態です。



着丈：92センチ 身幅：72センチ 肩幅：68センチ 袖丈：52センチ

（素人採寸為、多少の誤差はご容赦ください）



純正ハンガーもお付けします。



サイズ 38

型番 G241HI1066CODF 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: マッキントッシュ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 再値下！！マッキントッシュ ハンビー チェックコート