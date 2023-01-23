『DIESEL VOLPAGO BACK 黒【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 22時 59分に出品され03月08日 22時 59分に終了予定です。即決価格は10,608円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【値下げ交渉受け付けます！！！】



DIESEL / ディーゼル



コーテッドコットン スクエア バックパック



【商品説明】

DIESEL ディーゼル 近年モデル 完売品



通勤 通学 ビジネス 旅行 レジャー

大容量 サイズ A4収納可能



ディーゼルリュック バックパック

ディーゼルデニムリュック

レディースリュック メンズリュック

男女兼用 ユニセックス

ビッグロゴ ブレイブマン



★DIESEL ディーゼル

VOLPAGO BACK



★参考価格…¥27,500



★品番…X05886PR402



★カラー…ブラック 黒



★素材…デニム コットン

※ストレッチ性のある上質でしっかりとしたコットンデニム素材です！





★縦…約48cm

★横…約34cm

★マチ …約15cm



★ショルダー部分…最長…約92cm

※金具で調整可能



★ハンドル長さ…約19cm



★ 内ポケット…ファスナー×1

オープン×2



★付属品…ギャランティカード



★購入先…DIESEL公式ネット通販

完全正規品になりますのでご安心下さい



※素人採寸ですので御了承下さい



【状態】

開封後に使用せず保管していたので、目立った汚れや傷等はございません。

外、内側ともに綺麗な状態で、型崩れ等もございません。(素人管理なので商品状態に関してはご容赦ください)

状態は写真にてご確認をお願い致します。

中古品になりますので、御理解のある方へ

御検討を宜しくお願い致します。



発送時は購入時に付属していたDIESELのショッピングバッグに入れた上で発送します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ディーゼル

カテゴリ ファッション

メンズ

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VOLPAGO

BACK

黒