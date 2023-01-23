『ルイ ヴィトン キャリーオール カーゴ PM 3way ショルダー ハンドバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 17時 56分に出品され03月13日 17時 56分に終了予定です。即決価格は182,160円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ルイ ヴィトン キャリーオール カーゴ PM 3way ショルダー ハンドバッグ



【状態】使用回数1回、使用時間にすると数時間程です。



【付属品】箱、保存袋、ネームタグ、ショルダーストラップ



【サイズ】約W33.5cmxH23cmxD15cm ショルダー：約58～88cm (調節穴各7) チェーンストラップ：約46cm



即購入大歓迎です。



素人保管の為、細かな状態まで気になる方はご購入をお控え下さい。



すり替え防止のため、如何なる理由でも返品や返金、交換の対応は致しません。



気になる方いましたらコメントでご質問お願いいたします！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

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