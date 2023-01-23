『新品未使用 ソニー WH-CH720N【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 21時 06分に出品され03月14日 21時 06分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在171件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。ソニー SONY ブルートゥースヘッドホン WH-CH720Nブラックの出品です。新品未開封商品となります。

発送はらくらくメルカリ便を予定しております。



ソニー モデル名...WH-CH720N 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ソニー