『美品 BLACK Scandal Yohji Yamamoto スタッフシャツ【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 17時 56分に出品され03月15日 17時 56分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 美品 BLACK Scandal Yohji Yamamoto スタッフシャツ Y-3 になります。

サイズはオーバーサイズ2になります。



着丈84

身幅62

袖丈62



比較的状態も良く、美品になります。

本体のみの出品になります。

よろしくお願い致します。



【YOHJI YAMAMOTO】ヨウジヤマモト『ブラックスキャンダル スタッフシャツ size2』HN-B26-015 20SS メンズ 長袖シャツ



コットンブロードで仕立てたスタッフシャツ。バックにはパリコレインビテーションプリントが施されたメモリアルな1品、シンプルなレギュラーカラーでスタイルを選ばず使えます。



カラーデザイン···レギュラーカラー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 美品 BLACK

Scandal

Yohji

Yamamoto

スタッフシャツ