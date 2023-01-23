『CDS Game Jersey(White)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 14時 26分に出品され04月05日 14時 26分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 M SIZE



身丈71cm

身巾54cm

袖丈27cm

肩巾46cm

裾巾54.5cm



#creativedrugstore 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ CDS

Game

Jersey(White)