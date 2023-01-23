『90s ビンテージ ピカソ アート Tシャツ PICASSO ART【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 11時 09分に出品され03月11日 11時 09分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90s アメリカ製アート ピカソTシャツになります。バンダナの様な記事に印刷された物をTシャツに縫い付けたデザインになります。

リメイクかと思いましたが、調べると他に確認できたので当時このデザインで販売された物になります。サイズはONESIZE表記になります。

肩幅56cm身幅59cm着丈69cm袖丈19cmになります。

背面肩に薄い汚れあります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

ビンテージ

ピカソ

アート

Tシャツ PICASSO

ART