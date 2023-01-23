『OVY Heavy Weight Wide Sweat grayセットアップ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 02時 01分に出品され03月15日 02時 01分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在492件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 OVY スウェット セットアップ グレイ バラ売り不可

size上L下M 上は袋から出したままの新品です 下は一度履いて洗濯しました 付属品は御座いません

あくまで一度は人に渡った商品ですので神経質な方の御購入は御遠慮下さい。

それでは宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ OVY

Heavy

Weight

Wide

Sweat

grayセットアップ