『Brooks Brothers ブルゾン/ネイビー/S【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月22日 23時 06分に出品され04月22日 23時 06分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



数年前に購入した

Brooks Brothers（ブルックス ブラザーズ）のブルゾンです。



年数回ずつしか着ておりませんので、綺麗な状態かと思います。（クリーニング済）

状態詳細は画像をご覧ください。



定価：¥49,800-

カラー：ネイビー

サイズ：S

肩幅42cm

袖丈63cm

身幅52cm

着丈62cm

※素人採寸です。



折り畳んで発送いたします。ご了承願います。



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ブルックスブラザーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Brooks

Brothers



ブルゾン/ネイビー/S