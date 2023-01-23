『ダーリッチ ショルダーバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 04時 25分に出品され03月29日 04時 25分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在203件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダーリッチ新宿で購入し数回使用しましたが、使わなくなったため出品します。

価格相場がわからないので希望価格あれば参考にさせてください。

傷、汚れ等はお写真ご参考ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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レディース

バッグ タグ ダーリッチ ショルダーバッグ