『JILSANDER ジルサンダー ジップブーツ スクエアトゥ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 20時 02分に出品され04月03日 20時 02分に終了予定です。即決価格は46,000円に設定されています。現在87件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 □ジルサンダー スクエアトゥのレザーブーツです。

直営店で20万円程で購入しましたが、勿体ぶって別のブーツばかり使用しており、結局こちらは新品未使用の状態です。

購入時には売りに出す気は全くありませんでしたので、箱を処分しております。



サイズは42です。



質問等ありましたら、気軽にご連絡下さい！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27cm ブランド: ジルサンダー

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ JILSANDER

ジルサンダー ジップブーツ スクエアトゥ