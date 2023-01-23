『Iphone 11 pro max 256gb sim フリー スペースグレー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 13時 31分に出品され03月26日 13時 31分に終了予定です。即決価格は23,100円に設定されています。現在418件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品状態

・Apple storeで購入しました。

・バッテリー 83%

・アップデートは定期的にしてきました。

・画面にはフィルムを貼ったままにしています。

・純正のケーブルはなぜか失くなってしまったので、Ankerの高速充電対応のものをお付けします。

・もしご入用でしたらBONAVENTURA のiPhoneカバーとシリコンカバー（バンカーリング付き）もお付けします。シリコンカバーは推し活におすすめです！コメントください。



・初期化済み、アクティベーションロック解除済み。

・スピーカー、カメラ機能、タッチパネル、バイブ機能、Face ID、各種ボタン正常に動作します。

修理も交換もしていません。





付属品···充電ケーブル,イヤホン,ACアダプター



画面割れ···なし



機能不良···なし



カラー···スペースグレイ



購入したキャリア···Apple SIMフリー



付属品···充電ケーブル,ACアダプター,説明書,箱,イヤホン



レシートには個人情報が記載されているので添付できません。

BONAVENTURA は世界的に評価をうけているHERMESと同じレザーを使用しています。おすすめです。



シムフリー CIM 純正11 13 14 15 16 SE2 SE3 PLUS pro mini MAX 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル