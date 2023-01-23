『★新品★カステルバジャック バニティバッグ定価29,700円【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 19時 04分に出品され03月28日 19時 04分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CASTELBAJAC カステルバジャック CARNET カルネ バニティバッグ



★新品・未使用★

★定価29,700円★



※※少しずつ値下げしていきますので、気になる商品があれば ♡いいね して頂けると嬉しいです。



■商品説明

良質な原皮を国内タンナーで丁寧に鞣し、長い時間を掛けてミーニングを施したソフトな風合いの軽量な牛革を使用。CASTELBAJACらしい発色で堅牢度や耐光にも優れています。シンプルで高級感あるエンボスで傷が目立ちにくいのも魅力です。財布やスマホ手帳などの小物のみで出掛ける際に便利。マチもあるのでコンパクトながら見た目以上の収納力です。開口部は大きく開くので中身が見やすくなっています。小物の仕分けの行えるポケット配置。握りやすいハンドル。



■本体：約W24×H17×D7cm

■重量：約350g

■素材：牛革

■カラー：クロ

■生産国：日本

■機能・収納

[背面]

マグネット留めポケット×1

[内側]

フリーポケット×1

ファスナーポケット×1



◼️備考

※ディスプレイの環境や撮影状況により実際の色と異なる場合があります。ご理解お願いします。

※新品ですが素人保管の為、

見逃しの細かい傷、シワなどある場合がございます。完璧をお求めの方はご購入をご遠慮ください。



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: カステルバジャック

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ★新品★カステルバジャック



バニティバッグ定価29,700円