『Cyme Mini ポレーヌ【お歳暮】』はヤフオクでから04月27日 09時 36分に出品され04月27日 09時 36分に終了予定です。即決価格は21,120円に設定されています。現在938件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポレーヌ





2024年10月

表参道店で購入しました



63000円



トープ



2サイズ展開あり、小さい方のサイズです





ほぼ未使用の美品です



形を変えられてかわいいバッグになります

軽くてものもたくさん入ります



付属品の布製の袋がございます



サイズ：22 X 33 X 13 cm

重さ：625 g

長さの違う2種類のハンドル：40 cmと60 cm

取り外し可能なポシェット付き：20.5 X 12 cm

マグネットクロージャー





彫刻のようにデザインされたウェーブ、プリーツ、曲線が特徴的なカバンは二通りの使い方ができます。 ストラップを外に出し側面を開いた、バスケットスタイル。 革紐とマグネットを使い側面を内側に折りたみ、バッグの口を狭くすれば、より「フローラル」なスタイルに。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Cyme

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