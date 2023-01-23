『PORT COMPANY Tシャツ 半袖 Medical Assistant【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 11時 58分に出品され03月23日 11時 58分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在706件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#宮城の古着屋さん_PORT COMPANY



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[商品]

PORT COMPANY Tシャツ 半袖 Medical Assistant



[サイズ]

表記サイズ…L

着丈 68㎝

肩幅 47㎝

身幅 51㎝

袖丈 20㎝



多少の誤差はご了承下さい。



[カラー]

黒

お使いの端末などで多少の色の差はありますのでご了承下さい。



[状態]

古着のため若干使用感がある場合がございます。

画像にてご確認をお願いいたします。





☆送料込み☆

☆即購入可☆



※ 写真で確認をお願いします。

※ 完品をお求めの方の購入は遠慮願います。

※ 写真の商品が全てです



古着であることをご理解の上、検討・購入お願い致しますm(_ _)m



管理番号:KT2536



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ PORT

COMPANY Tシャツ 半袖 Medical

Assistant