『OPPO Reno11A コーラルパープル 新品未開封【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月11日 06時 08分に出品され05月11日 06時 08分に終了予定です。即決価格は15,796円に設定されています。現在339件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 OPPO Reno11A、コーラルパープルの新品未開封品です



Y!mobile版になりますが今モデルから直販モデルとの違いはプリインアプリ以外に無くなっている様です



一括購入品で残債はありません



9/23、24の発送が出来ませんので予めご了承ください





【ブランドとモデル】

OPPOのReno11 Aは、スタイリッシュなデザインと先進的な機能を兼ね備えたスマートフォンです。



【ユニークな特徴】

このモデルは、特にカメラ性能が優れており、鮮明な写真を撮影することができます。また、デザインも洗練されており、持ち運びやすさも考慮されています。



【技術的な利点】

Reno11 Aは、最新のテクノロジーを搭載しており、スムーズな操作性を実現しています。日常的な使用に最適なデバイスです。



- ブランド: OPPO

- モデル名: Reno11 A

- 型番: 11



ご覧いただきありがとうございます。



シリーズ...OPPO



機種名...OPPO Reno11 A



カラー...コーラルパープル



容量...128GB 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 新品、未使用