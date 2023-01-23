『Salomon XT-6 Grey/Green【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 04時 29分に出品され03月18日 04時 29分に終了予定です。即決価格は19,278円に設定されています。現在611件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Salomon XT-6 "Grey/Green"





サロモン XT-6 "グレー/グリーン"



SALOMONとのパートナーシップは継続展開。今季は2013年に誕生以来、ブランドのアイコンとして人気定番のXT-6にSOPH.のエクスクルーシブカラーが登場。鮮やかなブルーグリーンの流線がフレッシュで活力を感じるアクセント。EVA素材のミッドソールが高いクッション性とソフトな着地感を実現しています。





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サイズ:27.5cm

新品未使用





宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: サロモン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Salomon

XT-6

Grey/Green