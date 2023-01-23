『新品✨未使用✨ ショルダーバッグ ゴールド チェーン 黒 ハンドバッグ ミニ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 09時 42分に出品され03月13日 09時 42分に終了予定です。即決価格は7,059円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 キルティングがとっても可愛い

ショルダーバッグです✨



ぷくっとしたキルティングと

ゴールドチェーンが気に入り購入しました！



鞄屋さんで購入しましたが

持っている長財布が入らなかったため出品します。



使っていただける方がおりましたら

幸いです



よろしくお願いいたします！



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品✨未使用✨ ショルダーバッグ ゴールド チェーン 黒 ハンドバッグ ミニ