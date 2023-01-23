『PORTER スヌーピー チャーリーブラウン柄 ショルダーバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 00時 25分に出品され03月19日 00時 25分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在938件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品未使用



5枚目の写真、ティッシュボックスと比較しています。



縦27cm、横36cm、マチ12cm、ハンドル44cm

※素人計測なので多少の誤差はご容赦ください。



畳んで発送致します。



カラー···ブラック

#ポーター 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ PORTER

スヌーピー

チャーリーブラウン柄

ショルダーバッグ