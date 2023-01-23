『Apple iPad用 Magic Keyboard【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 09時 26分に出品され03月09日 09時 26分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在156件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Apple iPad用 Magic Keyboardです。



iPad Pro 11インチ

iPad Air 10.9インチ 第5世代等対応です。



2年ほど使用しました。

使用に伴い、使用感や表面の剥がれなどあります。

また、背面に薄い擦り傷が複数あります。

中身は比較的綺麗で素人検品ですが動作も異常ありませんでした。

画像で判断お願いします。

すり替え防止で返品不可とさせていただきます。



【ブランド】Apple

【カテゴリ】キーボード

【商品の状態】やや傷や汚れあり

【サイズ】幅: 約29.5cm 奥行き: 約22.8cm 高さ: 約1.3cm

【素材】アルミニウム、プラスチック

【カラー】スペースグレー



自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。

よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: やや傷や汚れあり