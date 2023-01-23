『FENDI ROMA バッグ 期間限定値下げ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 15時 21分に出品され04月25日 15時 21分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高級感あふれるデザイン】

FENDIのROMAバッグは、洗練されたデザインと高級感が魅力です。キャンバス素材にブラウンの色合いが美しく、どんなコーディネートにもマッチします。



【機能性とスタイルの両立】

アクリルハンドルと取り外し可能なショルダーストラップを備え、持ち方のアレンジが可能です。日常使いにも特別な場面にも対応できるバッグです。



【FENDIの象徴】

FENDIのロゴが大きくあしらわれており、ブランドの存在感を強調しています。ファッションに敏感な方に最適なアイテムです。



- ブランド: FENDI

- モデル名: ROMA

- 色: ブラウン

- 素材: キャンバス

- ハンドル: アクリルハンドル

- ストラップ: 取り外し可能なショルダーストラップ



ご覧いただきありがとうございます。



こちらメルカリでご購入したのですが使う機会がなくなりましたので出品させていただきます！

使用回数も少ないので綺麗な状態です！

神経質な方はご遠慮願います。

ご質問などありましたらメッセージ宜しくお願い致します！！



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ FENDI

ROMA

バッグ

期間限定値下げ