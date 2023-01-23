『Lサイズ★KEBOZ ベースボールシャツ セットアップ コムドットゆうた コラボ【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 19時 10分に出品され04月15日 19時 10分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 KEBOZ POPUP JAPAN TOUR 2021

~collaboration by FREAKS STORE~



サイズ シャツ パンツどちらもLサイズになります。

セットアップ(パンツとシャツ)での値段になります。

単品では販売していませんのでご理解お願いします。





●KEBOZ定番のベースボールシャツを、別注で作成

●グレー×ネイビーのストライプに、今回のテーマカラーであるマスタードとネイビーでロゴを色変え。今回もSS同様数字を92から86に変更

●シルエットは前回同様ビッグシルエットですが、脇周りがもたつかないように、フリーダムスリーブのように湾曲させた設計

●ブランドネーム・ピスネームともに、ネイビー×マスタード配色の別注仕様

●厚手のコットン生地に起毛をかけたオリジナルで作成

●柔らかい質感でありながら、型崩れしにくい弾力性にすぐれた素材

●野球ボールの縫い目のようなストライプも特徴的



ジャケットはほぼ未使用です。目立った傷や汚れなどなく美品です。

パンツは5回ほどの使用品になります。

まだまだ長く使用頂けます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ケボズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Lサイズ★KEBOZ

ベースボールシャツ

セットアップ

コムドットゆうた コラボ