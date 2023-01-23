『ASUS TUF Z390-PLUS GAMING マザーボード【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 06時 08分に出品され04月10日 06時 08分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在816件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>PCパーツ>>>マザーボード
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|エイスース
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS エイスース マザーボード
¥ 7566
【動作確認済】Core i7-8700、8GBメモリ、B360Mマザーボード
¥ 10725
【新品・未開封】ASUS B760M-AYW WIFI (DDR5モデル)
¥ 10530
ASUS STRIX X570-I Gaming
¥ 12350
【完品】GIGABYTE Z790 AERO G + CPU反り防止パーツ
¥ 15657
GIGABYTE Z390 I AORUS PRO WIFI マザーボード
¥ 11700
AMD Ryzen 9 3900X ASRock B550
¥ 16008
ASRock Z790 LiveMixer
¥ 15000
訳あり 動作未確認 ASRock B650 Steel Legend WiFi
¥ 12337
MSI H270M MORTAR ARCTIC おまけ+4gbRAM
¥ 12870
動作未確認 MSI マザーボード MAG B650M MORTAR WIFI
¥ 9802
MSI マザーボードMAG Z390 TOMAHAWK
¥ 7722
H370-A + i5-9600K + RAM16GB +CPUクーラー セット
¥ 12350
ASRock B650 LiveMixer マザーボード 【新品・未使用】
¥ 13500
ASRock Z270 Pro4 マザーボード i7 7700k 16GB
¥ 10140
Asrock X570 steel legend マザーボード
¥ 10400
ROG STRIX Z270I GAMING
¥ 8970
ASRock B760 PRO RS/D4
¥ 13000
落札価格7800円
816 入札履歴
終了
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