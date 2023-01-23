『ASUS TUF Z390-PLUS GAMING マザーボード【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 06時 08分に出品され04月10日 06時 08分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在816件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 PCを解体したため販売いたします

解体する前まで問題なく使用できておりました

ピンの折れなどないかと思います(写真参照)

ざっと掃除しましたが破損を恐れて強くこすったりなどはしておりませんのでホコリや汚れなどあるかもしれません、中古品ですので神経質な方はご購入お控えください



チップメーカー...Intel 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PCパーツ>>>マザーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エイスース