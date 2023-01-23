『Maison Margiela 17AW 解体 再構築 サイドジップ スウェット【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 08時 59分に出品され03月19日 08時 59分に終了予定です。即決価格は38,676円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メゾンマルジェラ 17AW スウェット



使用感はありますが気になる傷みや汚れはありません。



サイズ 46

肩幅 約58㎝

身幅 約58㎝

袖丈 約64㎝

着丈 約71㎝

※平置きにて測定



色 ブラック



値下げ交渉には応じません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Maison

Margiela

17AW

解体

再構築

サイドジップ

スウェット