『エンジェルシャンパン ドゥミセック ブルー レザータイプ 12.5度 750ml【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 16時 12分に出品され03月14日 16時 12分に終了予定です。即決価格は23,000円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 品名 エンジェルドゥミセック ブルー レザータイプ

容量 750ml

度数 12.5%

状態 新品未開封





日陰保存、タバコなし、コルクが乾かないよう横にして保管してあります。



先月(R6.10)購入いたしました。



付属品は全て揃っております！



質問等ありましたらコメントまでお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>その他 商品の状態: 未使用に近い