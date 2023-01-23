『RATT: DETONATOR 楽譜集【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 00時 27分に出品され04月26日 00時 27分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品概要】

本書は、アメリカのロックバンドRATTのアルバム「DETONATOR」の楽譜集です。バンドの代表曲が収録されており、ファンやミュージシャンにとって貴重な資料となります。



【内容詳細】

目次には、バンドのヒット曲が並んでおり、各曲の楽譜が含まれています。特に、シンガーのスティーブン・ピアシーの特集ページもあり、彼の魅力を感じることができます。



【価値】

音楽の専門家やRATTのファンにとって、この楽譜集は演奏や研究に役立つだけでなく、コレクターズアイテムとしても価値があります。



- タイトル: RATT: DETONATOR

- 出版社: WATANABE

- アーティスト: RATT

- 目次: 1. INTRO TO RATT 2. SHAME, SHAME, SHAME 3. LOVE YOURE A DIRTY JOB 4. SACRED HEART 5. ONE STEP 6. DONT BITE THE HAND THAT FEEDS 7. LACK OF COMMUNICATION 8. CANT GET ENOUGH 9. TELL THE WORLD 10. YOURE IN LOVE 11. TOP SECRET



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