『フランス軍 m64パーカー 黒染め ライナー付き french military【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 23時 24分に出品され03月28日 23時 24分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 60sのフランス軍m64パーカーの黒染め、ライナー付きになります。（ライナーは黒染めされていません。）

黒染めによりタグが見づらいですが、おそらく1965と書かれています。



1年ほど前に高円寺の古着屋にて購入しました。腕や背中、正面下部等にリペアがありますが、古着屋さんが行っているリペアのためとても綺麗にされています。また、色も黒のためそこまで目立ちません。

全体的にダメージがあるわけではなく、要所要所にリペアやスレがあります。

ライナーは別売りで購入しました。1番下のボタンが外れておりますが、パーカーとの着脱は可能です。

写真をよくご確認のうえご購入お願いいたします。



採寸

裄丈約89cm

身幅約74cm

着丈約86cm



素人採寸のため多少の誤差はお許しください。



簡易梱包にて発送させていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ フランス軍 m64パーカー 黒染め ライナー付き french

military