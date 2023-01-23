『美品！ シュプリーム SUPREME Polartec Facemaskビーニー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 18時 08分に出品され03月07日 18時 08分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】



シュプリーム SUPREME

Polartec Facemask Beanie

ポーラテック フェイス マスク

ビーニー フリース キャップ

シュプリーム

ニット帽 ビーニー

22FW



ジェットキャップ

キャンプキャップ

ボックスロゴ



【サイズ】



FREE



【商品状態】



目立ったキズ汚れ等なくとても綺麗な状態かと思います写真にてご確認よろしくお願いします。あくまで中古品ですので細かいキズ汚れ等はご了承下さい。



キズ汚れは個人の主観になりますので

写真での判断よろしくお願いします。







コンパクトに折りたたんでの発送となります。

ポスト投函サイズ



【注意事項】

古着、ヴィンテージ品、USED品という事を

ご理解の上ご購入お願いします。



商品状態に関して、詳細にお伝えするよう努めて

おりますが、古着ですので細かな点の表記には

限りがあります。個人出品ですので、見落としの可能性もあります。完璧な状態を求める方、神経質な方はお控え下さい。よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 未使用に近い ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ 美品！

シュプリーム

SUPREME

Polartec

Facemaskビーニー