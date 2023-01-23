『ADERERROR 黒 レザー ショルダーバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 11時 21分に出品され03月09日 11時 21分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在862件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ADERERRORのショルダーバッグで、購入後は一度も外に持ち出しておらず、試着のみとなっております。



- ブランド: ADERERROR

- 色: 黒

- 付属品: 箱、ベルト、タグ

- 素材: レザー

- 型番: BN015SBA20038K





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コンパクトバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

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