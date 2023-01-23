『MCM ブラックレザー リュック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 23時 49分に出品され04月21日 23時 49分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在985件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品名■

MCM

ブラックレザー リュック

#wiseバッグ他



・ブランド: MCM

・色: ブラック

・素材: レザー



■サイズ■

タテ:約29cm

ヨコ:約27cm

マチ:約14.5cm



■付属品■

なし



■状態■

目立った傷・汚れ等なし

細かな傷・サビ等ありますが、比較的綺麗な状態かと思います。

少しタバコ臭がします。

画像の物がすべてです。

画像を良く見て納得いくまでご確認お願いします。

ご不明な点がございましたら、ご購入前にお問い合わせ下さい。



※ ご購入者様都合の返品対応はお受けできかねます為、写真、商品説明をご確認の上ご購入をお願い致します。



即購入OK

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※(不可な場合もあります)

ご理解の程よろしくお願い致します。



※多少の傷・汚れ等がある商品もございますので、美品をお求めの方はご購入をご遠慮ください。



配達時の事故等の補償は致しかねますので、

ご理解ある方のみご購入をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エムシーエム

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MCM

ブラックレザー

リュック