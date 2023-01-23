『美品BALLYボストンバッグ 黒 ２個組【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 16時 06分に出品され03月24日 16時 06分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在821件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このBALLYボストンバッグは、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴です。黒いキャンバス素材に茶色のハンドルがアクセントとなり、どんなコーディネートにも合わせやすいです。



【実用性】

広い収納スペースがあり、旅行やジム、日常使いに最適です。ジッパー付きで、貴重品を安全に保管できます。



【耐久性】

キャンバス素材は耐久性があり、長期間使用することができます。日常の使用にも耐えうる設計です。



- 色: 黒

- ハンドルの色: 茶色

- スタイル: ボストンバッグ

-大きさ:22×38×18

-ポケット:内側ファスナー付き



同商品の２個組です

目立った傷や汚れはありませんが、折り畳んで保管した際のあとがあります



折り畳んでの発送とさせて頂きます

ご了承ください



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バリー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品BALLYボストンバッグ

黒

２個組