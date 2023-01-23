『ヴィヴィアンウエストウッドマン オーブ ハーレクイン カーディガン 46サイズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 16時 38分に出品され03月10日 16時 38分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#エト⌘ #エト⌘メンズ



●アイテム

Vivienne Westwood MAN ヴィヴィアンウエストウッド マン

オーブ アーガイル ハーレクイン ニット カーディガン

希少 レア 人気デザイン



●サイズ：タグ表記 46サイズ

肩幅 41.5cm

袖丈 70cm

身幅 48.5cm

着丈 77.5cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

ハンガーは付きません



●素材：

表地 コットン100%

裏地 -



●カラー

ネイビー系



●状態：

うっすら汚れございますが、目立つ感じではないのでまだまだご着用いただけます。

※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。

分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい！



●購入元、注意事項：

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品

細かいデザインや状態などは写真にてご確認ください。



●発送

なるべく1〜2日の発送を心がけておりますが仕事の都合上、2～3日いただくこともございます。

お急ぎの方はコメント欄にてご一報くださいませ。

商品は極力小さく畳んで発送させて頂きます。





スムーズなお取引を心掛けておりますので、

ご不明点ございましたら必ずご購入前にお問い合わせ下さい。

ここまでお読み頂きありがとうございます。

プロフィールに発送情報等ございます。ご購入前にお読み頂けますと幸いです♪

B4-01007



季節感···秋,冬,春



素材···コットン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヴィヴィアンウエストウッドマン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ヴィヴィアンウエストウッドマン

オーブ

ハーレクイン

カーディガン

46サイズ