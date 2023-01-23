『レッドブル ブランドロゴ プルオーバーパーカー ネイビー S【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 11時 06分に出品され03月13日 11時 06分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在430件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Red Bull レッドブルブランドロゴ プルオーバーパーカー (ネイビー) [並行輸入品]





レッドブル プルオーバーパーカーです。

シンプルなデザインですが、大きくプリントされたレッドブルプリントがインパクト大です。



サイズ

S/着丈：68cm/身幅：57cm/袖丈：62cm/肩幅；54cm





サイズ寸法に関しまして平置き計測のため、多少の誤差が生じる場合がございます。あらかじめご了承下さい。

※ご注意※

デッドストック品につき、新品未使用品でございますが、長期在庫、長期展示や経年劣化等の理由により、若干の汚れ、ダメージ、色落ち、日焼け等がある場合がございます。※







サイズ...S

カラー...ブルー

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

タイプ...プルオーバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ レッドブル

ブランドロゴ

プルオーバーパーカー

ネイビー

S